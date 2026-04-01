◆国際親善試合イングランド０―１日本（３１日・英ロンドン＝ウェンブリー）日本はイングランドに１―０で勝利し、サッカーの母国から歴史的な初白星を挙げた。前半２３分にカウンターからＭＦ三笘薫が決勝点を挙げた。＊＊＊イングランドのトゥヘル監督は「日本は予想通り、洗練されていた。サイドからも中央からも攻撃を仕掛けられるチーム。我々はもっとうまく守備を固めるべきだった。彼らがどれほど優秀なチ