現役高校生シンガー・ソングライターのtuki．が3月31日、自身のXを更新。「大切なお知らせ」を行った。「大切なお知らせ」とつづった上で、声明を発表。「令和八年三月三十一日をもちまして、tuki.（16）は、誠に遺憾ながら活動を終了させていただく運びとなりました」と書き出した。その上で「なお、令和八年四月一日より、tulki.（17）へと業務を円滑に引き継ぎ、今後の活動に邁進してまいる所存でございます」と記述。tuki．は