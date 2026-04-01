TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が2日、放送される。番組公式Xが放送内容を告知した。公式Xは「ドミノを投げて妨害してもOK『負け残り"妨害"ドミノ』」「再生数欲しさに全面シフトチェンジを受け入れてしまうのか…悩める芸能人YouTube、最後の一手はやっぱり心霊系説」の2本を紹介した。ドミノ企画には、「水ダウ」常連芸人として完全に定着したきしたかのの高野正成（36）が登場。Xでは「こういうの