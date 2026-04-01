千葉・君津市の高齢男性宅に2026年2月、3人組の男が押し入り現金などが入った金庫を奪われた事件で、実行役の男3人が逮捕されました。大湖優介容疑者（27）、内山僚太容疑者（28）、宮川快容疑者（35）の3人は2026年2月、君津市西原の男性（78）の自宅に押し入り、男性を押し倒して粘着テープのようなもので手を縛り、スタンガンのようなものを顔に突きつけ「金庫はどこだ」などと脅し、現金約140万円や記念硬貨が入った金庫を奪っ