【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は3月31日、侵攻するロシアが激戦地のウクライナ東部ドンバス地域（ルハンスク、ドネツク両州）を「2カ月で制圧する」と米国に伝達していたと記者団に明らかにした。この期間内にウクライナ軍が撤退すれば「戦争が終結する」とも主張していたという。ゼレンスキー氏は、ロシアが11月の米中間選挙を見据え、戦闘終結の意思があるように装っていると批判。2カ月以内のドンバス制圧