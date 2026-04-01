発表する楽曲が次々とSNSを中心にバズっている超ときめき♡宣伝部に田粼さくらキャスターがインタビュー。この春で結成11周年を迎えるメンバーたちが今後の目標を明かしてくれました。超ときめき♡宣伝部は、芸能事務所・スターダストプロモーション所属の辻野かなみさん（26）、坂井仁香さん（24）、小泉遥香さん（25）、菅田愛貴さん（21）、吉川ひよりさん（24）による5人組アイドルユニット。楽曲『超最強』は