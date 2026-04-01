俳優矢代卓也（26）が3月31日夜、Xを更新。所属事務所退所と芸能界引退を発表した。矢代はXに文書をアップ。「この度、2026日3月31日をもちまして、契約満了に伴い、ソニー・ミュージックエンタテインメントを退所し、芸能活動に一区切りをつけることといたしました」と報告した。そして「これまで約11年間にわたり支えてくださった関係者の皆様、そして温かく応援してくださった皆様に、心より深く感謝申し上げます。劇団番町ボー