31日夜遅く、名古屋市守山区で工場の一部が焼ける火事がありました。ケガ人はいませんでした。警察や消防によりますと、31日午後11時半すぎ、守山区瀬古2丁目の棚橋製作所で、近所の人から「工場から爆発音がして煙が出ている」などと通報が相次ぎました。消防車など17台が出動し、火はおよそ3時間半後に消し止められましたが、鉄骨2階建ての工場の1階の一部と2階の事務所が焼けました。けが人はいませんでした。会社の