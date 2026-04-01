KDDIは子会社などによる不正会計問題で、広告代理事業の売上高の99.7％が架空取引によるものとする調査結果を発表しました。特別調査委員会によりますと、KDDIの子会社「ビッグローブ」とその子会社「ジー・プラン」は、実在しない広告主からの受注を装い、架空取引を繰り返していました。不正は遅くとも2018年8月から2025年12月まで続けられ、広告代理事業の売り上げの99.7％にあたる2461億円が架空取引によるもので、329億円が外