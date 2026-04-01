鈴鹿央士主演映画『藁にもすがる獣たち』が9月25日に全国公開されることが決定。あわせて超特報映像とコンセプトビジュアルが公開された。 参考：『藁にもすがる獣たち』チョン・ドヨンの独占インタビュー到着「人物の絡み合いに惹かれた」 本作は、江戸川乱歩賞作家・曽根圭介による同名小説を映画化するサスペンス。たまたま見つけてしまった1億円をきっかけに、決して出会うはずのなかった人物たちが複雑に絡み合