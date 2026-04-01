3月31日よりTBS／MBSで放送がスタートしたドラマイズム『失恋カルタ』の第1話に、弓木奈於（乃木坂46）がサプライズゲストとして出演した。 参考：梅澤美波×西垣匠×加藤小夏『失恋カルタ』場面写真＆予告公開ED主題歌はZIPANG OPERA 梅澤美波（乃木坂46）、西垣匠、加藤小夏がトリプル主演を務める本作は、芸人・作家のピース又吉直樹が、自身の朗読会で読むテキストとして失恋の孤独や恋愛の瞬間を書き、イ