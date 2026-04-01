5月15日に全国公開される山下智久主演映画『正直不動産』がMX4Dでも上映されることが決定した。 参考：山下智久主演映画『正直不動産』新場面写真11年ぶり映画出演の吹石一恵、岩粼大昇の姿が 累計発行部数400万部を突破した小学館『ビッグコミック』連載中の漫画（漫画：大谷アキラ・原案：夏原武・脚本：水野光博／既刊23巻）を原作としたビジネスコメディドラマ『正直不動産』。2022年4月期にNHK総合でシー