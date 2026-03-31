近年、日帰りでの「網膜硝子体手術」が可能な医療機関も増えてきました。しかし、「手術当日はどのような流れなのか」「術後の過ごし方や注意点は？」といった不安を抱える人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、日帰り網膜硝子体手術とはどのような手術なのかについて、「森田眼科」の森田先生に解説していただきました。 監修医師：森田 修（森田眼科） 北里大学医学部卒業。その後、順天堂大学医学部附属浦安病院