チャールストン・オープン大会期間：2026年3月31日～2026年4月6日開催地：アメリカ チャールストンコート：結果：[ポリナ クデルメトワ] 2 - 1 [オレクサンドラ オリイニコワ] 試合の詳細データはこちら≫ チャールストン・オープン第2日がアメリカ チャールストンで行われ、女子シングルス1回戦で、ポリナ クデルメトワとオレクサンドラ オリイニコワが対戦した。第