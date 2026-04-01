韓国で真昼間に貴金属店の女性店主を殺害し、貴金属を奪って逃走した容疑で一審で無期懲役を言い渡された男が、判決を不服として控訴した。【写真】殺人後に平然と日本旅行も…韓国サイコパス女性の身元情報が公開3月31日、法曹界によると、強盗殺人および強盗予備の容疑で起訴され、無期懲役の判決を受けたキム・ソンホ（42）は、前日に仁川（インチョン）地裁富川（プチョン）支部に控訴状を提出した。キム・ソンホは、一審の量