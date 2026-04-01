ワールドカップ優勝を目標に掲げている日本代表は、優勝候補の一角でもあるイングランド代表に史上初の勝利を記録。歴史的な快挙を果たした一方で、イングランドにとっては不名誉な記録となった。3月31日、キリンワールドチャレンジ2026で日本はイングランドと“聖地”ウェンブリー・スタジアムで対戦した。これまで日本は3度イングランドと対戦し、1分け2敗と勝利なし。約16年ぶりの対戦となったこの試合は、イングランドが