副業で稼いでみたいが、特別なスキルや実績がない…と尻込みする人は多いだろう。しかし、誰でもできるような作業でも、やり方ひとつで十分に収益をあげられる可能性はある。事務作業のスキマバイトや家事代行の事例から、サービスをお金に変える方法を学んでみよう。※本稿は、高橋勅徳『ライフスタイル起業〜ちょっと働き、ほどよく稼いで、ごきげんに生きる。』（大和書房）の一部を抜粋・編集したものです。需要は意外とある事