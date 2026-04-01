現地３月31日に開催された北中米ワールドカップ（W杯）の欧州プレーオフ決勝で、イタリアはボスニア・ヘルツェゴビナと敵地で対戦した。12年ぶりの大舞台復帰を目ざすアッズーリは、15分にモイゼ・ケーンの得点で先制に成功。しかし、41分にアレッサンドロ・バストーニが一発退場となり、数的不利を強いられると、ハリス・タバコビッチに同点弾を浴びた。このまま１−１で、延長戦を経てPK戦に突入した末に大一番を落とし、