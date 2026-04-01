日本代表は現地時間31日、キリンワールドチャレンジ2026でイングランド代表と対戦し、1−0で勝利した。試合後、日本代表の決勝ゴールを奪ったMF三笘薫（ブライトン／イングランド）がフラッシュインタビューに登場した。サッカーの聖地『ウェンブリー・スタジアム』で行われたイングランド代表とのゲームは、23分に動く。三笘が自陣へのプレスバックでボールを奪うと、MF鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）、FW上田