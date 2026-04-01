Skullcandy Japanはこのほど、ワイヤレスヘッドホンの新モデル「Crusher 540」の発売を発表した。一般販売に先駆け、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」で、先行支援を受け付けており、開始から3時間で目標金額に到達するなど注目を集めている。一般販売予定価格は3万3800円だが、先行支援ならお得に購入可能だ。●振動だけじゃない 聴こえ方に応じて音をパーソナライズSkullcandyは、全米ヘッドホン・イヤホン市