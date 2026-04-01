子どもの様子が手書きされた連絡帳は、保護者にとっては温かみを感じるものでしょう。一方で、子どもに向けるはずだった時間が失われているのも事実。なぜ今、「子どもの保育」と「大人のための手間」のバランスが崩れつつあるのか。保育に長年携わってきた経験から解説します。（社会福祉法人 みなみ福祉会理事長近藤敏矢）「大事にされている気がする」サービスは本当に子どものためになっているか保育の理念は、子どもの成