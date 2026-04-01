日本代表は現地時間31日、キリンワールドチャレンジ2026でイングランド代表と対戦し、1−0で勝利した。試合後、日本代表を率いる森保一監督がフラッシュインタビューに登場した。サッカーの聖地『ウェンブリー・スタジアム』で行われたイングランド代表とのゲームは、序盤からイングランド代表にボールを握られたものの、敵陣でハイプレス、そして自陣での守備を徹底し、イングランド代表に決定機らしいシーンを作らせない。23