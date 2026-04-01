現地３月31日、日本代表は聖地ウェンブリーでイングランド代表とのフレンドリーマッチに臨み、見事１―０の勝利を飾った。序盤からボール支配で劣勢を強いられた日本だが、積極果敢なプレスと身を挺したブロックで弾き返していく。すると22分、一気呵成のカウンターから先制点を奪う。左サイドを抜け出した中村敬斗のグラウンダークロスを三笘薫が蹴り込んだ。後半もインテシティーの高さを維持し、終盤は一方的に押し込まれる