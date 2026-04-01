●朝から弱い雨が降ったり止んだり。傘が手放せない一日に●最高気温は各地15～16度くらい。軽く羽織れるような上着が活躍する予想●4日(土)の雨を降り超えると5日(日)はお花見日和に＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜から県内は雲の目立つ空模様が続きましたが、この時間にかけて南からじわじわと雨雲が接近。現在は県の西部を中心にパラパラと雨が降り始めています。 この雨雲は太平洋側に停滞している前線上に発生した低