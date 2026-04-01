2026年3月31日、中国メディアの環球時報は、シンガポールのチャンネル・ニュース・アジア（CNA）の報道を引用し、中国の電気自動車（EV）産業が深刻な整備人材不足に直面していると伝えた。記事は、中国が世界最大のEV大国としての地位を確立する一方、急拡大する市場を支える修理・メンテナンス体制が追いついていない現状を指摘。データによると、新エネルギー車（NEV）の保有台数は20年の492万台から24年には3140万台へと急増、