モデルでインフルエンサー・黒崎みさが31日、離婚を公表した。自身のSNSで明らかにした。黒崎は2023年1月に結婚と双子を出産していたことを報告していた。【写真】「温かく見守っていただけたら」2人の子どもとともに笑顔を見せた黒崎みさ黒崎は「ご報告」と題した動画内で「ご報告が遅くなってしまいましたが、離婚いたしました」と報告。黒崎によると昨年に離婚していたという。動画内で離婚については「大きな転機があっ