テレビ東京の水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（毎週水曜 深1：00）の第1話が1日、放送される。【写真】高松アロハ＆落合モトキ＆増子敦貴らと…笑顔を見せる二階堂高嗣本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する岸本