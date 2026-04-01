6月11日に開幕するサッカーW杯北中米大会の欧州プレーオフ（PO）がに各地で行われ、スウェーデンが日本と同じF組の最後の1枠を獲得するなど4チームが新たに本大会出場を決めた。A組決勝はボスニア・ヘルツェゴビナが1―1からのPK戦の末にイタリアを撃破。B組はスウェーデンが3―2でポーランドに勝利した。C組はトルコがコソボを1―0で撃破。D組は2―2からのPK戦でチェコがデンマークに勝利した。4チームが出場権を獲得。日本が