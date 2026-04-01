おはようございます。山本譲二です。おかげさまで昨年、歌手生活50周年を迎えました。そんなタイミングもあり、今回「我が道」で1カ月間お世話になります。「みちのくひとり旅」がデビュー曲だと思われている方もいるかもしれませんが、実はその6年前に「伊達春樹」という芸名で歌手デビューしました。その歌手デビューに至るまで、高校を卒業してから6年の月日が過ぎていました。そういう意味では「遅咲き」の部類でしょう。