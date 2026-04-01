きょう4月1日放送のMBSテレビ『水野真紀の魔法のレストラン』（毎週水曜後7：00※関西ローカル）では、「無印良品」「ニトリ」「セリア」のキッチングッズを実際に愛用する料理のプロ3人が、家庭や春の新生活で“ホンマに使える！”商品ベスト5を発表する。【番組カット】フライパンひとつで簡単にできる「マーラータン」人気イタリアン「イル ルォーゴ ディ タケウチ」の竹内シェフは「トッピングカップ付きランチカプセ