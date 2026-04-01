奈良県教育委員会は、教職員の人事異動を発表しました。 【画像を見る】奈良県の小学校・中学校など…あの先生はどこへ行ったん？【全部見る】 教育委員会によりますと、人事異動対象者の総数は1289件で、前年度よりも106件減りました。 これは定年を現在の60歳から、２年ごとに１歳ずつ延長する移行期間にあたることが影響していて、今回は２年に１度ある定年退職がない年だったということです。 異動の内訳は次のと