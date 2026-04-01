二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が出演する1日放送のテレビ朝日系『ニカゲーム』（深1：57）の企画「メロディ折り紙ゲーム」に、シンガーソングライター・岡崎体育が参戦する。【番組カット】腕組しながら激ムズソングを披露する猪俣周杜今回の放送から放送尺が6分拡大して25分になった同番組。改編後初回の企画は第3弾「折り紙デスゲーム」。出題者1人が音楽にのって言葉だけでお