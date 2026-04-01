山田裕貴主演ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』が、地上波放送に続き配信でも好調なスタートを切った。U-NEXTでの独占配信開始直後から視聴者が殺到し、国内ドラマランキング上位を独占するなど大きな盛り上がりを見せている。【別カット】かっこいい！クールな表情の山田裕貴＆中島健人本作は、橋本エイジ作画、梅村真也原作の人気コミックを初めて実写化したもの。幕末の京都を舞台に、新撰組の志士たちの生き様を、迫力ある