パンや総菜など買ってきた料理を、”出来立てのような状態”に温め直す「リベイク」。企業がテクニックを発信したり、専用家電も登場するなど注目が高まっています。【写真を見る】冷食も揚げ物も“出来立てのように”「リベイク」…専用家電も続々登場【THE TIME,】パンに惣菜…こだわりの“リベイク”は？「1から料理を頑張るよりは“リベイク”する方がお手軽においしいものができる。一度リベイクの味を知ってしまうとそ