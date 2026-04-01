アメリカのトランプ大統領が進めているホワイトハウスの「ボールルーム」＝舞踏室の建設工事について、連邦議会の承認が必要だとして、ワシントンの連邦地裁が工事の停止を命じました。ワシントンの連邦地裁は先月31日、トランプ大統領がホワイトハウスの東棟「イースト・ウイング」を解体し、大規模な「ボールルーム」＝舞踏室を建設していることをめぐり、「連邦議会の承認が必要となる」などとして、建設工事の中止を命じました