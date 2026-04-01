◇国際親善試合イングランド0―1日本（2026年4月1日ロンドン）イングランド代表（FIFAランク4位）が本拠でのサッカー国際親善試合で日本代表（同18位）に0ー1と敗戦。GKジョーダン・ピックフォード（32＝エバートン）の無失点記録が「922分」でストップした。守護神ピックフォードは前半23分、MF三笘に先制ゴールを奪われ失点。データ分析会社「Opta（オプタ）」によると、この失点は24年10月のギリシャ戦以来11試合ぶり