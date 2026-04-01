池袋での女性刺殺事件を受けて、「ストーカー殺人の防御策には限界があるのではないか」との声も聞こえる。いったいどんな対策を講じれば、身勝手な事件は防げるのか。【映像】被害者の住まい付近をうろつく男の姿川崎市ストーカー殺人事件では、殺害された岡崎彩咲陽さんの元交際相手、白井秀征被告が逮捕、起訴されたが、警察の対応の不備が指摘された。彩咲陽さんが行方不明になる前の映像を見ると、身を寄せていた祖母の