◇プロ野球 セ・リーグ 阪神 4-1 DeNA(31日、京セラドーム)阪神はホーム開幕戦に勝利し3連勝。藤川球児監督はファンに感謝の言葉を贈りました。試合後、藤川監督は「勝つことができほっとしている。これだけファンの方に来ていただき、選手たちも燃えに燃えてプレーしている姿を見てもらえた。それが勝ちに結びついたので良いゲームだった」と振り返ります。ホームの雰囲気については「声援はやっぱりすばらしい。本当に日本一、世