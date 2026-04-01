江戸川乱歩賞作家・曽根圭介の同名小説（講談社文庫）を映画化した『藁にもすがる獣たち』が9月25日に全国公開されることが決定。主演は鈴鹿央士、監督は城定秀夫（『嗤う蟲』、『死ぬほど愛して』ほか）、さらに「岸辺露伴は動かない」シリーズの小林靖子が脚本で城定監督と初タッグを組む。この発表にあわせて、超特報映像とコンセプトビジュアルが解禁された。【動画】映画『藁にもすがる獣たち』超特報本作は、ネットカフ