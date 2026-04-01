ヤクルトが8−3で勝利し、開幕4連勝を飾った。4回にオスナの第1号ソロ、5回に増田珠の第1号2ランが飛び出すなど5回までに6得点を奪い、試合を優位に進めた。先発を任された小川泰弘は、粘り強い投球で6回3失点と試合を作った。打者としても存在感を示し、4回には3点目となる適時打をマークした。31日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』で解説を務めた大矢明彦氏は「初球のストレートをお手本のようにセンターに打ち返