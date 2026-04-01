ヤクルトは開幕4連勝を飾り、単独首位に浮上した。相手先発・森下から4回までに3点を奪うと、後続の鈴木健矢からも3点を追加。打線がつながりを見せ、8−3で快勝した。31日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では4回に今季第1号を記録したホセ・オスナに注目が集まった。解説を務めた大矢明彦氏は「開幕直後は2番のサンタナが目立っていたが、オスナがあまり当たっていなかった」と振り返り、「神宮に戻っての初戦でそ