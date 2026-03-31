Photo: もぎひでみ 2025年2月28日の記事を編集して再掲載しています。コーヒーはブラック派。ほぼ毎日コーヒーを飲む私にとって、コーヒーを淹れるのは日常の楽しみであり、同時に面倒な作業でもあります。特にメンテナンス=掃除･洗浄が結構面倒。これまではBODUMのケニア（フレンチプレス）とTHANKOの超高速水出し珈琲ボトル2をおもに使っていたんですが、どちらもパーツが多く洗うのが面倒