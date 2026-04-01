インスタグラムで報告フィギュアスケート女子で20歳の吉田陽菜（木下アカデミー）が、3月31日に自身のインスタグラムを更新。「今シーズンで、競技生活を卒業することをご報告いたします」と現役引退を発表すると、ファンからは労いや今後へのエールが相次いだ。吉田はトリプルアクセル（3回転半）を武器にジュニア時代から活躍。2023-24年シーズンにシニアに転向すると、いきなりグランプリ（GP）シリーズの中国杯を制した。2