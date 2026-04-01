アップルが「AIツールのマーケットプレイス」を構築している可能性が浮上しました。 ブルームバーグによれば、「iOS 27」の音声アシスタント「Siri」では、ユーザーがお気に入りのAIをアプリのように選んで利用できるとのこと。具体的には「Gemini」や「Claude」といったサードパーティ製のAIアシスタントを、Siriに直接プラグインとして組み込めるようになるといいます。 アップルは「App Store」にこれらのAI向けの項