舞台に出てみたい「お願いしまーす！」しなやかな声が響く。クールなイメージとは対照的に、俳優の鈴木保奈美（59）は軽やかな足取りで取材場所に現れた。’86年に『おんな風林火山』（ＴＢＳ系）で主演デビューし、今年芸能活動40周年。大ベテランといえるキャリアを誇る一方、近年は活動や役柄の幅をどんどん広げている。昨年出演したドラマ『プライベートバンカー』（テレビ朝日系）では投資詐欺に遭う世間知らずの団子屋主人、