復帰の場所に選んだ「思い出のライブ」’24年１月、日本中を揺るがしたダウンタウン・松本人志（62）の性加害疑惑報道に際し、「女性のアテンド役」として名前が挙がってから約２年２ヵ月。沈黙を守り続けてきた小沢一敬（52）が、ついに観客の前に姿を現した。「騒動の幕開けは’23年末でした。週刊文春の報じた内容に対し、所属事務所は当初『行動には何ら恥じる点がない』と強気の姿勢を見せ、活動継続を宣言。しかし、世論の猛