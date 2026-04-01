チャンネル登録者数405万人の2人組YouTuberコンビ・水溜りボンドのカンタ（31）が31日、自身のX(旧ツイッター)を更新。一般人女性との結婚を発表した。 【写真】はじめしゃちょーに禁断のケツバットをするカンタ 投稿に添付した書面で「この度、私、水溜りボンド カンタは結婚いたしましたことをご報告申し上げます。お相手はメディア出演や芸能活動をしていない方であり、今後も動画等に出演する予定はございま