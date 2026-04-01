第1子妊娠を発表したモデルでタレントの藤井サチが3月31日までに自身のインスタグラムのストーリーズをを更新した。ファンからの祝福を感謝すると共に、マタニティや夫婦のプライベートなことは「インスタのサブスクで発信するのはどうかな」とコアなファンに向けてのみの発信にするかどうか悩んでいることを明かした。 【写真】どこまでゴージャス美女なんだ！美人姉妹2ショット 昨年7月に一般男性