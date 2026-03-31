コンパクトなボディサイズに、圧倒的な室内空間。そして、老若男女問わず支持される高い利便性と、狭い道でも取り回しの良い軽快な走り。トヨタの「ルーミー」がこれほどまでに多くのユーザーに選ばれている理由は、その「完成された使いやすさ」にある。 特に、小さなお子様のいるご家庭や、街乗りからレジャーまで一台でこなしたいアクティブな層にとって、両側スライドドアを備えたル