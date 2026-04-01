「世界のミクニ」と称される日本フランス料理界の巨匠・三國清三さんが、2日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00)に出演する。 【写真】美味しそ～う！思わずゴクンとのどが鳴る料理の数々えっ家庭でも作れる!? 三國さんは4年前、四ツ谷で37年愛された名店の幕を閉じたが、71歳となった去年、わずか8席の新店舗をオープン。その再出発の真意を明かす。 原点は貧しかった少年時代